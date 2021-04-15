أسرار الصحف ليوم الخميس 15 نيسان 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي إن تصعيد كيان الاحتلال لعمليات استهداف إيران أملاً بتجميد المسار التفاوضي حول الملف النووي الإيرانيّ سيؤدي الى تسريع هذا الملف بضوء طبيعة الخطوات المزدوجة لإيران نحو التصعيد الميدانيّ من جهة والقفز نحو خطوات نووية متسارعة ما سيجعل العودة للاتفاق النوويّ طريقاً وحيداً لوقف التصعيد.



خفايا

قال مرجع نيابي إن على وزير الخارجية عدم التأخر عن مراسلة الأمم المتحدة بطلب استبدال الخرائط القديمة للحدود البحريّة بالخرائط الجديدة منعاً لاستثمار كيان الاحتلال الذي يبدأ أول حزيران داخلها مستنداً إلى ما تضمنه مشروع المرسوم الجديد المجمّد بانتظار أن يحسم بأية طريقة كانت طالما أن الجهات المعنية متفقة على مضمونه.



اللواء : أسرار

همس

فوجئ مرجع بأسئلة موفد أجنبي حول معوقات تأليف الحكومة والمخارج الممكنة.



غمز

يشكو نائب جنوبي من التعامل الرسمي والحليف معه، في عز الأزمة التي تنعكس صعوبات مكشوفة في مدينة كبرى.



لغز

بدا موظف كبير تثار إشكالات كثيرة حول وضعه، في وضعية أقوى من السابق لجهة البقاء في منصبه حتى نهاية ولاية العهد الحالي.

نداء الوطن : خفايا

لفتت أوساط معنية إلى أنّ ما يجري من هدر وفساد في ملف دعم السلع والمواشي، يُشبه ما حصل في ملفات المهجرين و»الصناديق».

تردّد أنّ بعض المستشفيات الخاصة يقوم ببيع لقاح «فايزر» المموّل من البنك الدولي بقيمة تصل إلى مئة دولار أميركي.

شهدت إحدى اللجان النيابية انقساماً بين النواب حيال هبة من الدولة الألمانية مخصصة لقطاع المياه ودمج النازحين، على خلفية تخصيصها لغير الغاية المرجوة من الجهة المانحة.