living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نداء الوطن : هيل : تشكيل حكومة بالتي هي أحسن

15
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نداء الوطن : كشفت مصادر مواكبة لزيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل أنه "غاص في تشريح تداعيات الأزمة القائمة مع المسؤولين الذين التقاهم (أمس) وعبّر عن قلق بلاده المتزايد إزاء خطر انهيار المؤسسات في لبنان تحت وطأة الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه".

 

ومن هذا المنطلق، كان تشديده على وجوب الدفع باتجاه تشكيل حكومة "بالتي هي أحسن وفي أسرع وقت ممكن ولو كانت غير مكتملة المواصفات بالكامل، لأنّ ملف التشكيل بات يسابق الانهيار التام على كافة الصعد، الأمر الذي أصبح يحتّم وجود حكومة فاعلة تبادر فوراً إلى تنفيذ الإصلاحات الملحّة إيذاناً ببدء وصول المساعدات الخارجية إلى لبنان".

 

وعلى هذا الأساس، حضّ هيل كل الاطراف على "المبادرة والتحرك لتشكيل حكومة سريعاً"، مشيراً إلى أنّ واشنطن تتعاطى مع الحكومة "وفق برنامجها وبنودها الاصلاحية، وهذه مسألة طارئة بالنسبة للبنان لا سيما وأنّ التقارير الواردة عن الوضع اللبناني أصبحت مقلقة للغاية".

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout