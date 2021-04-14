صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري وهذا ما جاء فيه

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19 وفيه:

- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 168

AstraZeneca: 121

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 602 (ستمئة وفحصان اثنان)

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 110

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 22

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1096 حالة شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 52

- حالات وفاة: 1

وختم التقرير: "إن مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم للمواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكل الراغبين في الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا من خلال الاتصال على الرقم 01832070 او على رقم الواتساب 70056182".