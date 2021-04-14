ما جديد التّحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت؟

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار يتابع تحقيقاته في الملف من خلال العمل على تسطير إستنابات قضائية داخلية وأخرى خارجية تتصل بالتحقيقات الى دول عدة معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بمسار شحنة الأمونيوم التي وصلت الى المرفأ، ومن هذه الدول جورجيا الموزمبيك، اليونان، قبرص وتركيا.

كما ينتظر المحقق العدلي تقرير الخبراء الفرنسيين الذين أجروا كشفا ميدانيا للمرفأ وعاينوا الأضرار ورفعوا العينات.

وفي السياق نفسه، يتابع القاضي البيطار درس طلبات تخلية السبيل التي تقدم بها وكلاء الموقوفين في الملف للبت فيها.