بالفيديو: داغر استدركت الخطأ بسرعة... و طائفية "اكلونا محمودات“ مرتجعة لمستغليها

A + A -

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الاعلامية داليا داغر وهي تعايد “اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا” بحلول شهر رمضان الكريم و ذلك طبعا عن طريق الخطأ. ولكن سرعان ما عادت داغر واستدركت الخطأ (شاهد الفيديو المرفق)

تعرضت داليا داغر لهجوم عبر مواقع التواصل، ومنهم من استخدم عبارة "#اكلونا _المحمودات" كما كان يقول زياد الرحباني في إحدى مسرحياته، ساخراً ، علماً انّ هذه العبارة تدلّ عند استخدامها الى زمن الحقد والتعصّب الطائفي والانقسامات التي كانت موجودة في الماضي، لذا انّ استخدام هذه العبارة على مواقع التواصل ليس بريئاً اطلاقاً.. ولكن داغر ردّت على ديما صادق، التي كانت من الذين هاجموا داغر لاعبة على الوتر الطائفي، وكتبت داغر على تويتر مع نشرها للفيديو:

"حزورة رمضان:

من أين استوحى المبدع زياد رحباني شخصيّة "إدوار"؟ ومتى بدأ افلاس صادق يستقطب أمثال "إدوار" الأصليين؟"