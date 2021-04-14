الحرارة إلى إرتفاع!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة أحيانا، على ان يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة:

"الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة ، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة مترافقة برياح خماسينية تكون ذروتها على لبنان يوم الاثنين المقبل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر .

الخميس: مشمس الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة أحيانا، على ان يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، يتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خصوصا في المناطق الجنوبية.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، تنشط الرياح ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء".