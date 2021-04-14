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هيئة تنورين في التيار: عليك يا بطرس لن نرد اليوم

14
APRIL
2021
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صدر عن هيئة تنورين في التيار الوطني الحر:
حضرة النائب السابق بطرس حرب 
اسمح لنا ان نقرّ انه بكتابك المفتوح الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد   سبّبتَ  تباينا بوجهات النظر  بين مجموعة- ارادت توضيح عمالتك للسوري وتوسلّك المقعد النيابي كما ورد  في كتاب اشبينك الياس الهراوي " عودة الجمهورية..." بالاضافة الى تزلفك لحزب الله يوم خروجك من الكنيسة يوم قداس مار مارون حين لم يذكره المطران بولس مطر في عظته بالرغم من محاولة فاشلة لترميم الصورة من خلال مسرحية المصعد السيئة الاخراج ، ناهيك عن التزلف المالي للسفارات والمراسلات طلبا للاجر (!!!)- وبين فريق اخر آثر وتمنى عدم الرد على من انقرض في السياسة وتلاشى في الاخلاق ... ولن نخفي عنك  النتيجة ، اذ  غلبت وجهة نظر المترفّعين عن الكلام مع بقايا الاقطاع  ... فعليك يا بطرس لن نرد اليوم
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