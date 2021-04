عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 نيسان 2021

A + A -

الأخبار : جسر «سليم سلام»: سرقة 77 % من قيمة العقد!

مشروع تعديل الحدود البحريّة الجنوبيّة: عون يرمي الكرة في ملعب دياب



الإعلام الغربي «يُشرّح» سلامة: التحضير لشكوى جديدة في باريس

الديار : هيل في بيروت ملوحا بـ «العصا» الأميركية والعقوبات الأوروبية

المرسوم 6433 في ملعب دياب... وعون للبنانيين : سنؤمن كامل حقوقنا برا وبحرا

الحريري يغط في موسكو اليوم بعد تجميد محركاته الحكومية وحراك روسي مرتقب

نداء الوطن : دعم روسي مطلق للحريري: زيارة سياسية - إقتصادية - صحية

باسيل يبيع الأميركيين "سمكاً ببحر"... ودياب "مش بوارد" عقد الحكومة!





البناء : إصابة إحدى سفن الاحتلال قبالة الفجيرة… وإيران: تخصيب 60 % والردّ مؤلم على نطنز / رئيس الجمهوريّة يجمّد الترسيم بانتظار مجلس وزراء… وفرنجيّة: قائد الجيش استهدفنا / الجعفريّ: روحيّة التعاون بين لبنان وسورية تتكفّل بحل مشاكل النازحين وترسيم الحدود /

اللواء : عون يستدرج دياب إلى جلسة للحكومة.. و13 نيسان مناسبة لرفض الحرب

هيل في بعبدا غداً.. وسلامة يكشف عن ثروته ويعتبر الذهب حامياً من الانهيار





النهار : بعبدا تعلّق تعديل الحدود: ضغط أم تخوّف؟

الجمهورية : الأزمة بين إنتفاء السيولة والغلاء الفاحش

the daily star: US, Russia to plead for govt to enact reforms

l'orient le jour : Hariri à Moscou en quête d’un appui renouvelé