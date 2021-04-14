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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 نيسان 2021

14
APRIL
2021
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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر أوروبية تصعيداً في المنطقة بين إيران ومحور المقاومة من جهة وكيان الاحتلال سواء عبر الجبهة السوريّة أو عبر البحار وحروب السفن، وربما من خلال عمليّات قصف مستهدف في العمق. وقالت المصادر إن هذا التصعيد على حافة الهاوية سيواكب مفاوضات فيينا حتى حسمها.


خفايا

قالت مصادر سياسية إنه رغم وجاهة الحاجة لانعقاد مجلس الوزراء فإن إثارة الأمر كانت مطلوبة قبل توقيع الوزراء لأن عدم توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم ترسيم الحدود البحرية خلق إحباطاً بعدما كان الرأي العام قد ربط مصير المرسوم بتوقيع وزراء محسوبين على مواقع مخالفة والاعتقاد أن التوقيع الرئاسي تحصيل حاصل.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
عرف من بين الشخصيات التي ستوجه الدعوة إليها لزيارة موسكو، شخصيات مسيحية موالية ومعارضة، بعد زيارة دبلوماسية رفيعة لدولة إقليمية مؤثرة..


غمز
تمكن لقاء عقد قبل يومين من إحتواء «توتر خفي» على مساحة ذات وضع حسّاس، على خلفية التهريب خارج الحدود..


لغز
يلجأ بعض «السوبرماكات» المعروفة، إلى تغيير أسعار السلع الرمضانية بين ساعة وساعة، لدرجة تثير الريبة، والأسئلة حول مؤسسات الحماية من قبل الدولة والمجتمع المدني.

 

 


نداء الوطن : خفايا

تتجه وزارة الاقتصاد الى فرض زيادة مركبة على سعر ربطة الخبز، تشمل زيادة مقطوعة بقيمة 300 ليرة للموزعين وزيادة نسبية تتغير وفق معدل سعر الصرف الأسبوعي لصالح الأفران.

 

استغربت مصادر سياسية تصريحات السفير السوري بعد لقائه وزير الخارجية، حيث استعمل عبارات تُعبِر عن "رضاه" و"ارتياحه" و"قبوله" خلافاً للغة التخاطب الديبلوماسية المعتمدة، معتبرةً أنّ "روح الوصاية لا تزال تسكن عقله".

 

سرّبت أوساط رئيس الحكومة اسباباً جديدة حول الغاء زيارته العراق، فربطت الأمر بضغط تعرّض له الجانب العراقي بسبب موقف دياب من توقيع المرسوم التعديلي للحدود البحرية.

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