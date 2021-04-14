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نداء الوطن : الحريري يبحث في موسكو مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم

14
APRIL
2021
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نداء الوطن : يبدأ رئيس الحكومة المكلف اليوم زيارة رسمية إلى موسكو تتناول مواضيع "سياسية واقتصادية وصحية" ... وتؤكد مصادر مواكبة للزيارة لـ"نداء الوطن" أنّ الرئيس المكلف يعوّل كثيراً على دور روسيا باعتبارها "قادرة على أن تلعب دوراً محورياً في الدفع نحو مساعدة لبنان على بلورة الحلول لأزمته بفعل علاقاتها الجيدة مع الأطراف اللبنانية والإقليمية"، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ لهذه الزيارة "أهمية كبيرة لا سيما وأنها تأتي غداة زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران وبالتالي فإن الحريري سيسمع منه نتائج المداولات التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين حيال الملف اللبناني".

 

وإذ تبدي موسكو اهتماماً كبيراً في حفظ الاستقرار في لبنان لأن اهتزازه سيؤثر سلباً على سوريا حيث تتمركز القوات الروسية، فإنّ استقبال الحريري على أرفع المستويات في روسيا يختزن بحد ذاته رسالة دعم له باعتباره "أحد رموز الاعتدال السني في المنطقة في مواجهة التطرف والإرهاب"، وفق ما تشير المصادر ...

 

وعن مواضيع البحث، أوضحت المصادر أنها ستشمل "مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم استناداً إلى المبادرة الروسية، كما سيطلب الحريري مساعدة موسكو في التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وبين لبنان وإسرائيل، ليتمكن من البدء في استكشاف كميات الغاز والبترول في البحر"، بالإضافة إلى أنّ الرئيس المكلف سيتطرق في محادثاته إلى "ما يمكن لموسكو أن تساهم به في معالجة الأزمة الاقتصادية، سواء من ناحية الاستثمارات في الكهرباء والإنشاءات وغيرها أو من زاوية تقديم المساعدات"، كما توقعت المصادر أن يطالب الحريري موسكو بأن "تضع لبنان في لائحة الدول التي يفترض تسليمها لقاح "سبوتنيك في" المضاد لكورونا، وتسهيل عملية شرائه من جانب الدولة أو من قبل القطاع الخاص، ولن يتردد في طلب منح لبنان كمية من اللقاحات على سبيل الهبة".

نداء الوطن
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