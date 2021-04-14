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الديار : وصل مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل يوم أمس الى بيروت حيث يمكث يومين بحسب ما أعلن بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية، لعقد اجتماعات مع مجموعة كبيرة من القادة اللبنانيين.

وبحسب المعلومات، فان هيل يحمل معه «العصا» الاميركية وهو لن يتردد بالتحذير المباشر من مخاطر تعديل المرسوم 6433 لجهة ان ذلك سيؤدي لنسف مسار المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل. ويتبنى الاميركيون تماما وجهة النظر الاسرائيلية لجهة ما تقول تل ابيب انها حقوق لها. وتقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان المسؤول الاميركي لن يتوانى عن التلويح حتى بعقوبات اوروبية من بوابة الملف الحكومي بمسعى منه لتخويف المسؤولين اللبنانيين وحثهم على التراجع عن حقوق لبنان البحرية. فوفق المعطيات فان زيارة هيل الى بيروت تتزامن مع زيارة وزير الخارجية الاميركية أنطوني بلنكين الى بروكسيل حيث يواكب التحضيرات لانعقاد مجلس وزراء الخارجية الاوروبي، وينتهز الفرصة، بحسب وكالة «المركزية» لإعادة الدفع في اتجاه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على معطلي تشكيل الحكومة من المسؤولين اللبنانيين.