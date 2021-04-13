اليكم جديد فيروس كورونا في السجون

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:



1- وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /992/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /1058/ حالة إيجابية، وذلك بعد إِجراء /4018/ فحصاً مخبريًا (PCR) للنزلاء.

وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص:



2- /85/ حالة إيجابية في سجن صور



3- /47/ حالية إيجابية في سجن تبنين



4- حالة إيجابية في سجن عالَيه



5- حالتين إيجابيتين في سجن ونظارة قصر عدل طرابلس



6- /4/ حالات إيجابية في فصيلة سجون طرابلس



7- حالة إيجابية في كل من فصيلتي التل وباب الرمل



8- في نظارات وحدة الشرطة القضائية، تم تشخيص /6/ حالات إيجابية، وتماثلت /4/ حالات للشفاء



9- أما بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، لا تزال هناك حالة إيجابية".