بيان لرئاسة الجمهورية حول تعديل المرسوم 6433

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بناءً لتوجيهات فخامة الرئيس الجمهورية أرسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاب للأمانة العامّة لمجلس الوزراء تضمّن ما يلي:

▪ مشروع المرسوم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المرسوم 6433 يحتاج الى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعًا وفقا لراي هيئة التشريع والاستشارات حتى في ظل حكومة تصريف اعمال نظرا لاهميته وللنتائج المترتبة عليه وخاصة ان الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم باقرار المرسوم بمجلس الوزراء.

لرئيس الجمهورية ان يحدد ما يرتئيه الافضل لحفظ سلامة الوطن .وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم.

فخامة الرئيس يدعو اللبنانيين الى الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم تأكدوا بان الامور لن تجري الا بما يؤمن كامل حقوق لبنان برا وبحرا.