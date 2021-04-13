الرئيس عون عرض الاوضاع الاقتصادية مع الوزير نعمه وتلقى برقيات تهنئة برمضان من امير الكويت وملك الاردن

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه وعرض معه الاوضاع الاقتصادية في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة والمرتقب منها مستقبلاً.

كما تطرق البحث الى مشروع دعم الاسر، والى دعوة الرئيس عون الى قيام سوق مشتركة بين دول المشرق العربي ومتطلبات قيامه.

تهنئة بحلول رمضان

الى ذلك، تلقى الرئيس عون المزيد من برقيات التهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ابرزها من امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.