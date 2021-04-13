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أبو زيد في ذكرى 13 نيسان: البعض لم يأخذ العِبرة ونشهد حالياً معارك مفتوحة على العهد

13
APRIL
2021
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أطلق النائب السابق أمل أبو زيد سلسلة تغريدات في ذكرى 13 نيسان جاء فيها"
 
 13 نيسان 1975 شهد إندلاع الحرب العسكرية على لبنان وبداية التصدّي لمشروع الوطن البديل...
 
بعد 46 سنة يبدو أن البعض لم يأخذ العِبرة من التجارب المريرة ومازال يحنّ الى زمن الاقتتال والتوطين وإدماج النازحين..".
 
وسأل" ألم تكفِنا الويلات ونحن نشهد حالياً حرباً اقتصادية ومالية غير مسبوقة على اللبنانيين؟
 
ألم تكفِنا التجارب ونحن نشهد حالياً معارك مفتوحة على العهد بسبب دفاعه عن الصلاحيات وشراكته في تأليف الحكومة؟
 
ألم تكفِنا السياسات الاقتصادية الخاطئة والتهرّب من التدقيق الجنائي؟".
 
واضاف" فليكن 13 نيسان 2021 محطة لمراجعة مفصلية لوقف التطاول على لبنان الكيان وعلى الرئاسة الرمز، وليتّعظ البعض ويعلم أن لبنان التعددي يجمعنا جميعاً ولا يمكن لأحد شطب الآخر وإستفراده وتجاوز تضحياته".
 
وختم "بتفاهمنا ووَعينا ننتصر وينجو الوطن".
 
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