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إليكم نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت...

13
APRIL
2021
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أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار في 10 و11 نيسان، وأظهرت النتائج وجود ثلاث وثلاثين حالة إيجابية.
 
وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 10/4/2021 كالتالي:
 
"رحلة البصرة : الشركة العراقية الرقم 135 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (كلها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 131 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (كلها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 824 (كلها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY الرقم 535 (كلها سلبية)
رحلة النجف: الشركة العراقية الرقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الرياض: شركة SV الرقم 643 (كلها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA الرقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة فرانكفورت: شركة LH الرقم 1306 (كلها سلبية)
رحلة بروكسل: شركة MEA الرقم 216 (كلها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة MEA الرقم 218 (كلها سلبية)"
رحلة بغداد: شركة MEA الرقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 953 (كلها سلبية)
رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (كلها سلبية)
رحلة أربيل: شركة MEA الرقم 325 (كلها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان: شركة RJ الرقم 403 (كلها سلبية)
رحلة لندن: شركة MEA الرقم 202 (كلها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 301 (كلها سلبية)
رحلة النجف: شركة MEA الرقم 327 (خمس حالات إيجابية)
رحلة الرياض: شركة MEA الرقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 268 (كلها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA الرقم 437 (كلها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 307 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 826 (كلها سلبية)
رحلة جدة: شركة MEA تارقم 2369 (كلها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة MEA الرقم 419 (كلها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus الرقم 862 (كلها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA الرقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة يرفان: شركة MEAالرقم 276 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (كلها سلبية)
رحلة الشارقة: شركة G9 الرقم 387 (حالة إيجابية واحدة)".
 
وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 11/4/2021 كالتالي:
 
"رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (كلها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (كلها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (كلها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA الرقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة برلين : شركة EW الرقم 8982 (كلها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية الرقم 131 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 305 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (كلها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 824 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الشارقة : شركة G9 الرقم 385 (كلها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV الرقم 641 (كلها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (حالة إيجابية واحدة)".
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