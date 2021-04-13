ادكار طرابلسي: نتقدم بالتهنئة بشهر رمضان الكريم ونحذر من تكرار الذهاب إلى حرب أهلية

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توجه النائب ادكار طرابلسي إلى المسلمين في لبنان بالتهنئة بشهر رمضان الكريم متمنياً لهم الخير والبركة في ظروف صعبة تواجه العائلات كما الوطن.

وفي ذكرى 13 نيسان المشؤومة، حذّر النائب طرابلسي من تكرار الذهاب إلى حرب أهلية يحاول البعض أخذنا اليها من خلال خطاب العزل والتحريض في ظل حرمان اقتصادي واجتماعي شديد يغذيه حصار مُحكَم وانهيار مالي يُسبّبه فساد خطير يحاول البعض عدم مواجهته وإيقافه عبر عرقلة التدقيق الجنائي.

وأثنى النائب طرابلسي على كل جهد يبذل من أجل حماية حدود لبنان البحرية وحقوقه الاقتصادية، أكان عبر اتصال فخامة الرئيس العماد ميشال عون بالرئيس السوري بشار الاسد، أو توقيع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة وفخامة الرئيس للمرسوم 6433 لتعديل الحدود البحرية الجنوبية.

ودعا النائب طرابلسي إلى الوحدة الوطنية للحفاظ على ثروة لبنان النفطية التي سيكون لها الدور الاساس في نهضته الاقتصادية.