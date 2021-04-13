عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 نيسان 2021

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الأخبار : رسائل نطنز بتوقيع إسرائيلي - أميركي: إيران نحو ضغط نووي مضادّ

«رايح عالماكسيموم» في التدقيق الجنائي: لا مقايضة مع الحكومة | عون: لن نخضع للابتزاز في ملف الترسيم



تعديل الحدود البحرية الجنوبية: لبنان يثبّت حقه في وجه العدوّ









الديار : «رسالة» تحدّي لبنانية عشيّة زيارة هيل «تغضب» واشنطن و«اسرائيل»

الحريري مُتحفّظ على «التعديل»: لو كنتُ رئيساً للحكومة لما وقّعت!

تريّث فرنسي بالعقوبات... ودور سعوديّ في عرقلة الاتفاقية مع العراق؟



نداء الوطن : زيارة هيل "استكشافية"... وباسيل يسعى للقاء "بياضة 2"

"ترسيم" حدود بين "جُزُر" 8 آذار... وبري "فخّار يكسّر بعضو"!

اللواء : العهد يقفل باب الحكومة.. وباريس وضعت العقوبات على النار!

بعبدا: المرسوم البحري يحتاج لمجلس الوزراء.. وموسكو تنتقد مبادرة ماكرون وتنتظر القيادات اللبنانية





الجمهورية : إشتباكات الداخل تستعجل العقوبات !



النهار : تعديل الحدود : تخبط في إنتظار ديفيد هيل

the daily star: Berri to push 24-member Cabinet proposal



l'orient le jour : Révision de la frontière maritime : un projet loin d’être acquis