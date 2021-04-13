أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 13 نيسان 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن البيانات الأميركية والأوروبية إضافة للروسية والصينية التضامنية مع إيران بوجه محاولة التخريب التي تعرّض لها مجمع نطنز النووي واعتبارها محاولة للتخريب على مساعي إعادة العمل بالاتفاق النووي كان في سياق تقديم بديل سياسي لإيران عن الردّ على التخريب لمنح مفاوضات فيينا فرص النجاح.



خفايا

قال مرجع سياسي إن توقيع مرسوم ترسيم الحدود البحرية أسقط كل الاتهامات التي تم استخدامها بحق فريق سياسيّ واتهامه بالتفريط بالحقوق اللبنانية والدخول بصفقات على حسابها مع الأميركي، ولو صحّ ذلك لما صدر المرسوم، متمنياً أن ينجح اللبنانيون بالترفع عن الحروب المفتعلة في إدارة ما بعد المرسوم وما تفرضه من مسؤوليات.

اللواء : أسرار

همس

لم يستبعد ارتفاع حجم الضغوطات الدولية، مع نهاية الشهر الجاري، لحمل مسؤول كبير على السير في توقيع مرسوم حكومة جديدة!

غمز

رفضت مرجعية رسمية أي اقتراح يقضي بتسمية جهات من طائفة معينة أسماء وزارء لتسوية أزمة تقنية في تأليف الحكومة.



لغز

وسَّع حزب نافذ دائرة خدماته الاجتماعية والمعيشية لتشمل فئات تدور في فلكه، وليس من المناصرين المباشرين!





نداء الوطن : خفايا

أفاد مصدر ديبلوماسي أن الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية ليس بين الخط 23 و الخط 29، انما بين البلوك رقم 4 والبلوك رقم 9، بهدف تعطيل التنقيب في البلوك الأخير.

أكد مصدر حكومي أن سيطرة "الفريق نفسه" على مرفق النقل العام وعلى حصة وازنة في كارتيل النفط، تسبّب بتعطيل تفعيل قطاع النقل العام لتأمين مصالح هذا الكارتيل.

اعتبرت دوائر السراي الحكومي أنّ البلبلة التي أثيرت حول زيارة العراق، تسبب بها بعض الوزراء من خلال تسريب موعد مبدئي للزيارة إلى الإعلام قبل انتهاء التنسيق الرسمي مع الجانب العراقي.