رئيس المجلس الإسلامي الشيعي اعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

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اصدر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان البيان التالي: "لما لم يثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان للعام 1442 هجري، فان يوم الثلاثاء في 13 نيسان عام 2021 ميلادي هو إكمال عدة شهر شعبان، وعليه فان يوم الاربعاء في 14 نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك .



ونحن اذ نهنىء المسلمين بهذا الشهر المبارك، فاننا نسأل الله تعالى أن يجمع كلمتهم على التوحيد والتقوى والمحبة وأن يتقبل الله صيام الصائمين ودعاءهم وصلاتهم ويسدد خطاهم ويوفقهم لكل خير، ونبتهل إلى الباري عز وجل أن يمن على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والتوفيق وان يحفظ بلادنا وإخواننا في الوطن والإنسانية والإيمان من البلاء والوباء".