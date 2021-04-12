اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان واللقاح المنشود (بقلم رودني ذكي عبد الله)‎

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قصة طويلة وفيلم طويل الفصول حتى الساعة.

تلقى العديد من الزملاء اصابات وخسائر بشرية موجعة وخسرنا زميل وبعض من أهالي زملائنا، والبعض ما زال يعاني من تبعيات ما بعد الإصابة بهذا الوباء.

وهذا دليل انه يجب إعطاء طواقم القطاعات الصحية أولوية الحصول على لقاحات للوقاية من كوفيد-19 لا سيما أننا لا نحصل على ما يكفي من الحماية ومن المرض في مختبراتنا التي تضعنا في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس ومازلنا نعمل في ظل، توتر وضغوط لا تصدق.

كما وان احد اجنحة قطاع طب الاسنان في لبنان وهم اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان، لم يتلقى اللقاح واقله لم يتم ادراج منصة خاصة لهم كما تم لباقي المهن والنقابات الطبية لأقلَّه لتزويد وزارة الصحة العامة بمعلوماتنا الشخصية.

الإيجابات والتفسيرات النقابية المولجة بمتابعة هذا الملف الدقيق، غير مُطَمئنة وضبابية منذ اطلاق الحملة الوطنية ب٢٧ كانون الثاني من السراي الحكومي رسمياً وحتى صياغة هذه الصرخة.

(المطلب والصرخة ليست شخصية بل عامة)

رودني زكي عبدالله