​إسرائيل تهدد لبنان

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أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز أن "خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية".



كلام شتاينيتز، الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، جاء عقب إعلان لبنان توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.



وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار عن توقيع المرسوم رقم 6433، الصادر عام 2011 والمتعلق بترسيم الحدود البحرية اللبنانية، والمطلوب تعديله بإضافة مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود مع إسرائيل بهدف إرساله إلى الأمم المتحدة.



ورأى الوزير الإسرائيلي إن "لبنان يبدو أنه يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول".