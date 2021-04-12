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مخزومي عرض الاوضاع مع سفير سلوفاكيا: للكف عن وضع العراقيل أمام قيام حكومة مستقلين رئيسا ووزراء

12
APRIL
2021
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استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، في حضورالمستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، سفير سلوفاكيا في لبنان ماريك فارغا، وتداول معها الأوضاع العامة.


إثر اللقاء، قال مخزومي، بحسب بيان صادر عن مكتبه: "إن الحديث تطرق إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشددا على أن لبنان "يتطلع إلى التعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية والسياحية".


من جهة أخرى، جدد مخزومي الدعوة مع حلول شهر رمضان المبارك "إلى الكف عن وضع العراقيل أمام قيام حكومة مستقلين رئيسا ووزراء". وإذ شكر الحراك العربي والفرنسي للدفع بعملية التشكيل، حذر من أن "وضع اللبنانيين لا يطاق، وليخافوا الله في عباده"، محذرا من أن "المتطلبات المعيشية للبنانيين لا تنتظر ترف هذه الطبقة السياسية الفاسدة".


وختم: "على الحكومة المقبلة بدء العمل على الاصلاحات المطلوبة لتحقيق التنمية المنشودة وجلب الدعم الدولي وتعزيز صورة لبنان أمام العالم".

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