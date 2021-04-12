كلما ارتفعت قيمة الجائزة الكبرى، ازداد الحماس بالمشاركة في سحب اليانصيب الأكثر شهرة في العالم. إليكم كيفية الحصول على تذاكر Mega Millions الرسمية عبر الإنترنت ومن منزلكم في لبنان.

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النقاط الرئيسية

• ارتفعت جائزة Mega Millions الكبرى إلى 220 مليون دولار وتجرى السحوبات يومي الثلاثاء والجمعة.

• يمكنك المشاركة في هذا اليانصيب مباشرةً من منزلك في لبنان.

هذا الأسبوع، تقدم Mega Millions جائزة كبرى بقيمة 220 مليون دولار أمريكي وسيُجرى السحب يوم الثلاثاء، 13 نيسان 2021. وعلى الرغم من أن الجائزة الكبرى بقيمة 220 مليون دولار أميركي لا تشكل بعد رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا، إلا أن الفوز بها يجعل جوائز اليانصيب الأخرى باهتة مقارنةً بها.

في حال عدم الفوز بالجائزة الكبرى في سحب Mega Millions، فسيتم نقل أموال الجائزة إلى السحب المقبل، وستستمر الجائزة الكبرى في النمو. وقد صرّح المتحدث باسم the Lotter أدريان كورمانز: "في شهر كانون الثاني من هذا العام، حبس عشاق اليانصيب في كل أنحاء العالم أنفاسهم عندما بدا أن الفوز بالجائزة الكبرى Mega Millions في طريقه إلى تحطيم الرقم القياسي البالغ 1.58 مليار دولار أميركي. في النهاية، تم الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 1.05 مليار دولار أميركي في 20 كانون الثاني 2021، من خلال تذكرة واحدة فقط تم شراؤها في ميشيغان".

وأضاف كورمانز: "من يدري إلى أي مدى سترتفع الجائزة الكبرى الحالية؟ وإنما من ناحية أخرى، قد يتم الفوز بجائزة 220 مليون دولار في سحب هذا الأسبوع".

تشتهر ألعاب اليانصيب الأميركية في كل أنحاء العالم بجوائزها الكبرى الخيالية، والتي يمكن أن تتضخم لتصل إلى 1.5 مليار دولار. إن الجائزة التي يمكن الفوز بها هذا الأسبوع هائلة، وتجذب اهتمامًا كبيرًا حول العالم.

حتى الآن، ربما كنت تعتقد أن ليست في استطاعتك المشاركة في سحب Mega Millions إلا إذا سافرت إلى الولايات المتحدة واشتريت تذاكر اليانصيب شخصيًا.

لكن الأمر تبدل، إذ يمكنك الآن المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية عبر الإنترنت، باستخدام التذاكر الرسمية، وذلك من خلال تسجيل حساب على theLotter.com، موقع خدمة شراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت الرائد في العالم.

بالفعل، يشارك الآلاف من سكان لبنان بأكبر ألعاب اليانصيب في العالم عبر موقع theLotter، حيث يجدون أن الخدمة سهلة للغاية وآمنة.

ويقول أدريان كورمانز، المتحدث باسم theLotter.com: "ليست هناك حاجة إلى السفر إلى الولايات المتحدة لاغتنام فرصة الفوز بهذه الجائزة الكبرى المذهلة". "نحن الشركة الرائدة عالميًا في شراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت ونمنح الأشخاص من كل أنحاء العالم الفرصة للمشاركة بلعبة يانصيب Mega Millions، وبالتالي، فإن خدماتنا متاحة للمقيمين في لبنان أيضًا".

إليك طريقة المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية Mega Millions عبر الإنترنت، ومن دون أن تغادر منزلك في لبنان. قد يكون الفوز بهذه الجائزة الكبرى الهائلة على بعد بضع نقرات فقط. فإليك طريقة اللعب:

سجِّل حسابًا على موقع theLotter.com. اختر يناصيبMega Millions أو إحدى ألعاب اليانصيب الأخرى المتوافرة على الموقع والتي يصل عددها الى أكثر من 50 لعبة. املأ شبكتك بأرقامك المفضَّلة بالطريقة نفسها كما لو كنت تقوم بشراء تذكرة اليناصيب شخصيًا. حدِّد عدد الشبكات الذي تريده أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبين Lottery Syndicate لتزيد من فرص فوزك. قم بتأكيد شراء التذكرة وبالتالي ستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

ويوضح كورمانز "يجري الأمر على هذا النحو. يقوم وكلاء theLotter المحليون في الولايات المتحدة بشراء التذاكر نيابة عنك. في المقابل، يفرض الموقع رسوم معاملات وتحصل على نسخ عن تذاكرك قبل السحب. عند فوزك بجائزة ما، تكون ملكك بالكامل حيث لا يتم أخذ أي عمولة من التذاكر الفائزة".

بالفعل، من خلال شراء تذاكرهم عبر موقع theLotter على الإنترنت، فاز أكثر من 5.5 مليون لاعب محظوظ من جميع أنحاء العالم بجوائز بقيمة 100 مليون دولار من دون أن تطأ أقدامهم الولايات المتحدة! أما أكبر فائزة في الموقع حتى الآن فهي أورا د. من بنما، وهي امرأة متقاعدة كانت لا تزال تعمل لإعالة أولادها. كانت أورا الفائزة الوحيدة بالجائزة الكبرى في سحب Florida Lotto في تموز 2017، مما سمح لها بالحصول على جائزة قدرها 30 مليون دولار بالكامل.

إذا تمكن المقيمون في بنما من المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية عن طريق شراء تذاكر رسمية عبر الإنترنت على موقع theLotter، فيمكن اللاعبين من لبنان أيضًا اللعب.

إن المشاركة في أكبر لعبة يانصيب في العالم على موقع theLotter هي آمنة ومضمونة، إذ يعجَب اللاعبون في كل مكان في العالم بمدى سهولة شراء تذاكر اليانصيب الرسمية عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة في سحوبات Mega Millions عبر الإنترنت من راحة منزلك في لبنان، يرجى زيارة موقع TheLotter.

تقوم Lotto Direct Limited بتشغيل موقعthelotter.com . تم ترخيص Lotto Direct Limited من قبل هيئة مالطا للألعاب، مرجع الترخيصMGA/B2C/402/2017 . لا يحق المشاركة لمن هم دون سن 18. يمكن أن تكون المقامرة ضارة إذا لم تتم السيطرة عليها، لذا يرجى اللعب بمسؤولية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.rgf.org.mt/.