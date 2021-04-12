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نجيب ميقاتي يردّ على وزير الأشغال!

12
APRIL
2021
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، البيان الآتي:

 

"في المؤتمر الصحافي الذي عقده معالي وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار للحديث عن تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وقع في بعض المغالطات التي يهمنا توضيحها:

 

اولا: إن اللجنة التي رأسها المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والتي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشكلت عام 2007 في عهد حكومة دولة الرئيس فؤاد السنيورة، وخلال تولي معالي الوزير محمد الصفدي مهام وزارة الاشغال العامة والنقل، وليس في العام 2011 كما ذكر معاليه.

 

ثانيا: إن معالي الوزير وقع في مغالطة ثانية عند قوله ان الشركة البريطانية (UKHO) قد تقاضت مبلغ مليوني جنيه استرليني بدل اتعاب عن الدراسة التي وضعتها، بينما الصحيح ان الشركة البريطانية تقاضت مبلغ 10 الأف جنيه استرليني فقط، حسب العقد الموقع معها.

 

نتمنى على الوزير، ان يراجع ملفاته جيدا، قبل الوقوع في مغالطات يمكن استغلالها سياسيا، فاقتضى التوضيح".

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