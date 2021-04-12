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هيئة كولكو وندسور تلتقي بالوزير السابق غسان عطالله عبر تطبيق ال Zoom

12
APRIL
2021
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أقامت هيئة كولكو- وندسور في التيار الوطني الحر لقاء حواريا مع وزير المهجرين السابق غسان عطاالله . حضره الى جانب منسقة الهيئة السيدة دومينيك الدويهي سابا منسق عام كولكو كندا فواز بادور ، منسق عام قطاع الانتشار ايلي حنا ومنسقي هيئات كولكو كندا ولجانها والرفاق والرفيقات في كولكو كندا .
 
أدار الحوار مسؤولة الاعلام في كولكو كندا ساندي عبد الاحد ومسؤول اعلام كولكو وندسور أندريه فرح ، شرح خلاله الوزير الضيف المصاعب التي تقف في وجه تأليف الحكومة ومنها ما هو داخلي والبعض خارجي وأيضا التعمد في عرقلة التدقيق الجنائي الى حد تمييعه والذي هو بمثابة خشبة الخلاص من الازمة المالية والاقتصادية  الخطيرة التي أصابت الوطن والمواطنين على السواء .كما تطرق الحديث الى ملف وزارة المهجرين وانفجار المرفأ والمسار القضائي وترسيم الحدود ، والازمة الاجتماعية الخانقة من جراء الغلاء الفاحش وجشع التجار .
 
وقد أكد الوزير الضيف أن فخامة الرئيس العماد عون والتيار الوطني الحر ورئيسه لن يألوا جهدا لانقاذ البلد من الكارثة التي ورثناها منذ أكثر من ثلاثين عاما ويدفع اليوم المواطن ثمن السياسات المالية المدمرة . وختم اللقاء بكلمة شكر من معالي الوزير لهيئة كولكو كندا عموما وكولكو وندسور خصوصا على أمل لقاء الجميع في وطننا الام لبنان .
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