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الجمهورية : في اطار الحركة الدولية في اتجاه لبنان، يصل وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل إلى بيروت بعد غد الاربعاء، للقاء المسؤولين اللبنانيين الكبار، في زيارة وصفت بأنّها الاخيرة له للبنان والمنطقة قبل ترك مركزه نهاية الشهر الجاري.

وإلى الملف الحكومي الذي لن يكون اساسياً، عُلم انّ الزيارة تتصل بإمكان احياء المفاوضات غير المباشرة في الناقورة في شأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والصيغ المقترحة اميركياً، قبل تجميد المفاوضات، ولمواكبة مساعي تعديل المرسوم 6433 الخاص بحقوق لبنان.