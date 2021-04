عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 نيسان 2021

A + A -

الأخبار : تعديل الحدود البحرية: أسبوع الحسم

البطريرك يغطّي تحالف السلطة والمال: أجِّلوا التدقيق الجنائي!

إفطار أسرة من 5 أفراد يكلف أكثر من ضعفي الحد الأدنى للأجور!







البناء : هيل في زيارة وداعيّة بلا مهام… ومرسوم الترسيم يحسم غداً… وبدائل للنقاش

الراعي: التدقيق بعد الحكومة… وقاسم: نحن جزء من الحل الحكوميّ بتدوير الزوايا

الحسنيّة يحشد القوميّين للاستفتاء الرئاسيّ: وراء الأسد في مواجهة الاحتلال والإرهاب

الديار : تحدٍ جديد يُواجه اللبنانيين... المصارف المراسلة تُقفل حسابات المصارف اللبنانية

الأمن الغذائي في خطر ومخاوف من عدم القدرة على استيراد السلع والمواد الأوّلية

الصراع السياسي يضع لبنان في مهبّ الريح... من يتحمّل المسؤولية بعد شللّ حكومة دياب؟

اللواء : ألغام الحكومة تعمّق التباعد وإفتراق بين بكركي وبعبدا

مصير المحروقات والخبز ينتظر قرار المركزي.. وخلافات ترافق الإعداد للإمتحانات الرسمية



نداء الوطن : "إستياء جماعي" في بروكسل: لا صعوبة في الإتفاق على العقوبات

الهجوم "يتجدّد" على بكركي... تاريخ "الجنرال" يعيد نفسه!



النهار : معارك دائرية لتيار العهد: الإنسداد الكامل

الجمهورية : مبادرة بري تبقى الساحة المشتركة

the daily star : Religious leaders press for new govt to save Lebanon



l'orient le jour : Derrière la fermeté de Hariri, la revanche des sunnites