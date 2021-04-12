أسرار الصحف ليوم الأثنين 12 نيسان 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

حدّدت جهات دبلوماسية أوروبية نهاية شهر أيار المقبل كسقف زمني للحكم على المسار التفاوضيّ الخاص بالملف النووي الإيراني، بحيث يشكل عدم الوصول إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ إعلاناً للفشل، حيث تدخل إيران الاستحقاق الانتخابي على إيقاع التصعيد فيما يبلغ برنامجها النووي مراحل حرجة.



خفايا

قالت مصادر قانونية إن حدود لبنان البحريّة يفترض إضافتها الى النص الدستوريّ الذي ينص على حدود لبنان البرية عند اكتمالها وتثبيتها في ملفات الأمم المتحدة. وقالت إن ضمان حقوق لبنان التفاوضيّة وفقاً للخرائط الجديدة تتم بمراسلة توجّهها وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة بدلاً من مرسوم يحتاج مجلس وزراء بأغلبية الثلثين يجعل أي عمل تفاوضيّ خيانة وطنية.

اللواء : أسرار

همس

لوحظ غياب طرابلسي سياسي فادح عن خريطة لقاءات المسؤولين العرب والأجانب الذين زاروا لبنان مؤخراً!

غمز

لم تفلح المساعي التي بذلها مرجع كبير ومعاونوه لتأمين لقاءين لرئيس تيارهما السياسي: الأول مع مسؤول عربي رفيع المستوى زار بيروت مؤخراً، والثاني مع كبار معاوني رئيس أوروبي مُتابع للملف اللبناني!

لغز

يشكو عدد من الوزراء من «تمرد» المدراء العامين في وزاراتهم على قراراتهم، بحجة أن رؤسائهم فقدوا صلاحياتهم القانونية، ومرشحون للعودة إلى منازلهم بين ساعة وأخرى !



نداء الوطن : خفايا

لوحظ أنّ نائباً بيروتياً يطرح نفسه مرشحاً لتولي رئاسة الحكومة، بات يتردد بشكل دوري إلى محل إقامة رئيس "التيار الوطني الحر".

توقّع مصدر تربوي أن تفشل خطة إدارة الامتحانات الرسمية التي سيعلن عنها وزير التربية هذا الأسبوع.

تبيّن أن أحزاباً عمدت بالتواطؤ مع وزارة الاقتصاد إلى حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعومة خلال الأشهر الاخيرة لتوزيعها على المحازبين، ما حرم العديد من العائلات المحتاجة الاستفادة من الدعم.