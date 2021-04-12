living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 12 نيسان 2021

12
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء : خفايا وكواليس

كواليس

حدّدت جهات دبلوماسية أوروبية نهاية شهر أيار المقبل كسقف زمني للحكم على المسار التفاوضيّ الخاص بالملف النووي الإيراني، بحيث يشكل عدم الوصول إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ إعلاناً للفشل، حيث تدخل إيران الاستحقاق الانتخابي على إيقاع التصعيد فيما يبلغ برنامجها النووي مراحل حرجة.


خفايا

قالت مصادر قانونية إن حدود لبنان البحريّة يفترض إضافتها الى النص الدستوريّ الذي ينص على حدود لبنان البرية عند اكتمالها وتثبيتها في ملفات الأمم المتحدة. وقالت إن ضمان حقوق لبنان التفاوضيّة وفقاً للخرائط الجديدة تتم بمراسلة توجّهها وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة بدلاً من مرسوم يحتاج مجلس وزراء بأغلبية الثلثين يجعل أي عمل تفاوضيّ خيانة وطنية.

 

 

 

اللواء : أسرار

همس
لوحظ غياب طرابلسي سياسي فادح عن خريطة لقاءات المسؤولين العرب والأجانب الذين زاروا لبنان مؤخراً!

 

غمز
لم تفلح المساعي التي بذلها مرجع كبير ومعاونوه لتأمين لقاءين لرئيس تيارهما السياسي: الأول مع مسؤول عربي رفيع المستوى زار بيروت مؤخراً، والثاني مع كبار معاوني رئيس أوروبي مُتابع للملف اللبناني!

 

لغز
يشكو عدد من الوزراء من «تمرد» المدراء العامين في وزاراتهم على قراراتهم، بحجة أن رؤسائهم فقدوا صلاحياتهم القانونية، ومرشحون للعودة إلى منازلهم بين ساعة وأخرى !

 

 


نداء الوطن : خفايا

لوحظ أنّ نائباً بيروتياً يطرح نفسه مرشحاً لتولي رئاسة الحكومة، بات يتردد بشكل دوري إلى محل إقامة رئيس "التيار الوطني الحر".

 

توقّع مصدر تربوي أن تفشل خطة إدارة الامتحانات الرسمية التي سيعلن عنها وزير التربية هذا الأسبوع.

 

تبيّن أن أحزاباً عمدت بالتواطؤ مع وزارة الاقتصاد إلى حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المدعومة خلال الأشهر الاخيرة لتوزيعها على المحازبين، ما حرم العديد من العائلات المحتاجة الاستفادة من الدعم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout