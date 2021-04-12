بلال عبدالله : التسوية حتمية

A + A -

الأنباء الكويتية : أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن الوضع في البلاد «لا يمكن ان يستمر على هذا النحو من التصعيد والانهيار»، وقال «نحن بغنى عن كل هذا التصعيد السياسي ورفع السقوف، لأن التسوية حتمية».

وقال عبدالله في تصريح لـ«الأنباء»: «لقد تبددت أجواء تشكيل الحكومة في لبنان لعدة أسباب، أولا غياب التوجه الوطني من المعنيين بتشكيل الحكومة، وتغليب الأنانيات والحسابات الفئوية الضيقة، ووضع المتاريس والسقوف العالية، على اعتبار أنها آخر حكومة للعهد، حيث تبنى على هذا الموضوع، حسابات الرئاسة والحكومة المقبلة، والانتخابات وكل التفاصيل. مع الأسف لقد حملت الحكومة اكثر مما تحتمل، بينما كان المهم حكومة مهمة إنقاذية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العوامل الخارجية، وبقاء لبنان رهينة للصراعات الإقليمية والدولية».

واستبعد عبدالله اعتذار الرئيس الحريري، مؤكدا ان هناك موقفا ثابتا للرئيس الحريري وكتلته النيابية بعدم الاعتذار، خصوصا ان هناك من يعتبر في تيار المستقبل ان الرئيس الحريري وحده من دفع الثمن، "لثورة الناس" في 17 أكتوبر.