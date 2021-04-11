مارون ناصيف: "ما بقا باقي إلا #وقع_يا_نجار"

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غرد الإعلامي في قناة ال lbc مارون ناصيف قائلاً :" آخر مرة غرد الوزير ميشال نجار كانت بـ٢ آذار. لبنان كلو ناطر إنو التغريدة المقبلة تكون عن توقيع المرسوم 6433. إذا حكومة فؤاد السنيورة إرتكبت جريمة وتخلت عن مساحات لبنانية،الجيش اللبناني صحح الخطأ وما بقا باقي إلا #وقع_يا_نجار لنحافظ على حقوقنا النفطية ونمنع إسرائيل من إستغلالها."



وارفقها بتغريدةٍ ثانية :

"يحصل فقط في لبنان:

#ميشال_نجار يرفض توقيع #المرسوم_6433 حمايةً لحقوق لبنان النفطية

#رياض_سلامة يرفض إعطاء مكتب لألفاريز اند مارسال في المركزي لإجراء #التدقيق_الجنائي

المصارف ترفض تحويل #الدولار_الطالبي

#الأفران ترفض توزيع الخبز

المهربون ناشطون

والقضاء يستدعي #القاضية_غادة_عون!"