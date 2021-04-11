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وزارة الإعلام تنشر لائحة تتضمن 51 سؤالا وجوابا حول لقاح كورونا

11
APRIL
2021
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نشرت وزارة الإعلام عبر موقعها الإلكتروني، لائحة جديدة باللغة الإنجليزية تتضمن 51 سؤالا وجوابا حول لقاح كورونا.

اللائحة التي هي ثمرة جهد مشترك بين وزارتي الصحة العامة والإعلام ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، تسلط الضوء في القسم الأول منها، الذي يتضمن 25 سؤالا، على معلومات عامة حول اللقاحات المضادة لكورونا، ومدى فاعليتها، وعوارضها الجانبية، والوقت الذي تستلزمه كي تؤمن حماية لمتلقي اللقاح، وما إذا كان اللقاح يعطى للأطفال، وما إذا كان ارتداء كمامتين يؤمن حماية مزدوجة من كورونا. وتزيل اللائحة الالتباس حول لقاح "أسترازينيكا" من خلال التأكيد على أنه آمن وفعال ولا يتسبب بتخثرات دموية. كما تشرح اللائحة الفرق بين اللقاحات المختلفة، وتؤكد على أن جميعها تؤدي إلى خفض الوفيات، أضف إلى فاعليتها ضد الطفرات الجديدة من فيروس كوفيد المتحول.

هذا وتسلط اللائحة الضوء في قسمها الثاني الذي يتضمن 18 سؤالا على شراء اللقاحات وتخزينها وتوزيعها والرقابة على جودتها، لاسيما في ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، ولماذا اختار لبنان لقاح "فايزر" في مرحلة التلقيح الأولى، أضف إلى مكونات اللقاحات التي يستوردها لبنان لتلقيح مواطنيه، وما إذا سيتمكن من تأمين اللقاح لكل أبنائه.

أما القسم الثالث من اللائحة، والذي هو عبارة عن 8 أسئلة، فيسلط الضوء على إمكانية حصول الحالات الخاصة كالنساء الحوامل والمرضعات والذين يعانون من أمراض مزمنة على اللقاح المضاد لكورونا، وما إذا كان اللقاح آمنا في كل مراحل الحمل، وما إذا كان اللقاح يؤثر سلبا على الخصوبة، أضف إلى ذلك إجابات على أسئلة كثيرة أخرى يمكن إيجادها على الرابط التالي: https://corona.ministryinfo.gov.lb/

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