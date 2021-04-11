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نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 65 حالة إيجابية

11
APRIL
2021
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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت بين 8 و10 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود خمس وستين (65) حالة إيجابية.

وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 8/4/2021 كالتالي:

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان).
رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).
رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان).
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية).
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (خمس حالات إيجابية).
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (خمس حالات إيجابية).
رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان).
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان).
رحلة طهران: شركة W5 رقم 1152 (حالتان إيجابيتان).
رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية).
رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 9/4/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 10/4/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

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