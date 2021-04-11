أبو شرف: لعودة آمنة وسريعة للتلاميذ إلى المدارس

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شدد نقيب الأطباء شرف أبو شرف على ضرورة تنفيذ الخطة التربوية التي وضعتها وزارة التربية، بالتنسيق مع نقابة الأطباء و الهيئات التربوية والصحية، وضرورة عودة التلاميذ إلى مدارسهم بشكل آمن وسريع، حفاظا على الأمن الصحي والتربوي.

‏جاء ذلك عقب اجتماع دعا إليه وزير التربية طارق المجذوب، وحضره ممثلون عن القطاع التربوي والصحي، ومنظمة الصحة العالمية ونقابتي الأطباء والممرضات، وذلك في إطار حماية القطاع التربوي، صحيًا وتربويًا، في زمن التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا.

وأعرب أبو شرف عن قلقه من أن لبنان صحيًا لا يزال في دائرة الخطر، مع ازدياد أعداد الإصابات المطرد، وعدم التزام عدد لا يستهان به من المواطنين بالتدابير الوقائية والإجراءات، ‏خاصة وان كمية اللقاحات لا تزال قليلة جدا ونسبة الذين حصلوا على اللقاح لم تتجاوز ثلاثة%. ‏وهناك 10,000 عامل في القطاع الصحي لم يتلقوا اللقاح بعد.