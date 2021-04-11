اختتام معرض بيروت الدولي للابتكار افتراضيًا

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اختتمت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث معرض بيروت الدولي للابتكار (BIIS 2021) بحفل افتراضي يوم السبت 10 نيسان 2021، شارك فيه المخترع المغربي العالمي البروفيسور رشيد يازمي، رئيس مؤسسة إليت غروب (Elite Group) البروفيسور الهندي براديب كومر (Pradip Koumar)، البروفيسور جلال جمعة ممثلًا رئيس جامعة المعارف في لبنان البروفيسور علي علاء الدين، مدير الابتكار وحاضنة الأعمال في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الأستاذ ربيع البعلبكي، منسقّة الهيئة العلمية في الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الدكتورة سيرين طالب، بالإضافة لرئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الأستاذ رضوان شعيب.

افتتح الحفل الأستاذ شعيب متوجّهًا بالشكر للمخترعين المشاركين في المعرض من مختلف أنحاء العالم، سواءً الأفراد والمؤسسات مثل شبكة المخترعين والمبتكرين الأتراك، المعهد القومي لبحوث الإسكان والبناء المصري، معهد بحوث البترول المصري، منتدى المخترعين الرومان، جمعية المخترعين والمبتكرين العراقيين، اتحاد الأكاديميّبن العرب، المعهد الأول للمخترعين في ايران، بالإضافة لجامعات وشركات من ألمانيا وتركيا وكندا وإندونيسيا وعمان وسوريا واليمن والسودان... كما شكر المؤسسات الراعية للمعرض وزارة الصناعة اللبنانية بشخص الوزير في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله، شبكة التحول الرقمي في لبنان (DT Network)، جمعية سند لبنان، الاتحاد اللبناني للمعلوماتية والاتصالات (ALMA)، جامعة المعارف، الجامعة اللبنانية، الجامعة الإسلامية في لبنان، معهد أفق، ACTC College، The Patent Magazine، Unboxing MENA. ومن ثمّ رحّب بالضيوف المشاركة بالحفل وطلب منهم التوجّه بكلمة تحفيزيّة للمخترعين المشاركين بالمعرض والذّين يبلغ عددهم أكثر من سبعين مخترع من لبنان ومختلف أنحاء العالم.

نوّه المتحدّثون بجهود الهيئة والمنظمّين للمعرض، وحثّوا المبتكرين على العمل الدؤوب والاستمرار بالإبداع والابتكار للوصول إلى أهدافهم وأحلامهم. ومن بعدها، أعلنوا الفائزين بالميداليات الذهبية في المعرض التّي فاز بها عدد من المخترعين.

ومن ثمّ أعلن الأستاذ شعيب الفائزين بجائزة الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA): اختراع "نفس" من الجامعة الإسلامية في لبنان واختراع Yogurt maker with concentration system for special uses من الجمعية التركية للمبتكرين والمخترعين. بالإضافة للفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية.

والجدير ذكره بأن المعرض ترافق مع ندوات افتراضية حول الإبداع في التعليم والابتكار شارك فيها عدد من المبتكرين والمؤسسات التعليمية. ونشرت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الاختراعات والنتائج على موقعها https://nasr.org.lb/biis.