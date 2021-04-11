نقولا تويني هنأ بحلول رمضان

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هنأ الوزير السابق نقولا تويني، اللبنانيين والعرب بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال في بيان: "علنا نحذو حذوه في الايمان والصيام، الذي يواكب أيضا هذه السنة صيام المسيحيين الارثوذكس ومن قبلهم الكنيسة الغربية، وأن نعود جميعا الى نصرة الضعيف فردا أو بلادا، وأن يعود السلم الى ديارنا العربية، وأن يفك الحصار الداخلي والخارجي عن لبنان، لأن لا مجال للتقدم والرقي وفك النزاعات العربية- العربية واللبنانية- اللبنانية الا بفتح الديار العربية والحدود لنصرة بعضنا البعض والعدول عن مشقات املاءات السياسات الخارجية، والتقارب والتحبب من أهلنا وقومنا".