living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المسؤول عن صيدا في حزب الله يلتقي 16 مختارا صيداويا

11
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 التقى المسؤول عن منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر، وفدا موسعا من مختاري صيدا ضم 16 مختارا برئاسة رئيس الرابطة ابراهيم عنتر في مقر الحزب في صيدا، في حضور المسؤول عن العلاقات في صيدا أحمد دكور، المسؤول عن شعبة صيدا عارف حميد والمسؤول عن شعبة عين الحلوة علي الزينو.

وأوضح بيان أن "البحث تناول ضرورة العمل بشتى الوسائل والطرق لتنظيم العمل الاجتماعي في أحياء المدينة للوقوف بجانب أهلنا وحماية مجتمعنا في ظل تفشي الوباء والوضع الاقتصادي والاجتماعي". ولفت إلى أن "ضاهر نوه بجهود المختارين لخدمة الناس، وهنأهم بشهر رمضان المبارك، طارحا فكرة تأسيس لجان التكافل الاجتماعي في أحياء المدينة للوقوف بجانب أهلنا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وقال: "شدد ضاهر على الدور المحوري للمختارين وقدرتهم على تحصين المجتمع، مبديا كل الدعم والمساعدة في هذا المجال من خبرات وتجارب في سبيل خلق منظومة مجتمعية متماسكة تحفظ ماء وجه الفقراء وتكون سندا لهم. وتناول العديد من النقاط التفصيلية التي تخدم هذا المشروع، شارحا التجربة الناججة للجان التكافل الاجتماعي في بعض أحياء مدينة صيدا وتعمير عين الحلوة وعبرا وضرورة تعميمها على كل أحياء المدينة".

أضاف: "وتطرق ضاهر إلى الوضع الاقتصادي والسياسي وأزمة تشكيل الحكومة وتأثر لبنان بالواقع الاقليمي والدولي، مؤكدا أن قيادة المقاومة التي لم تسمح في الماضي بأن يكون شعبنا محتلا ومذلولا من الاحتلال الصهيوني، لن تسمح اليوم بأن يكون هذا الشعب الوفي تحت ضغط مؤامرة إضعافه وإذلاله اقتصاديا واجتماعيا، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته اليوم في معركة المواجهة الاجتماعية".

من جهته شدد عنتر على أن "كل من يعيش في هذا الوطن له الحق بالعيش كأي إنسان، فالمواطن مسؤولية السلطة التي تخلت عن مسؤوليتها". واعتبر أن "التكافل الاجتماعي هو الأساس للمرور والعبور من هذه الازمة التي نعيشها إلى بر الأمان، والجميع مطالب بالاهتمام بالمواطن بعيدا من انتمائه الطائفي أو السياسي أو المناطقي. وأمل أن "يبادر كل من لديه القدرة إلى مساعدة كل محتاج".

وشكر مختار حي الشارع في صيدا زياد حمود لضاهر دعوته، آملا "تخطي هذه المرحلة القاسية التي يمر بها بلدنا ونعود لنبنيه على مفهوم السيادة والحرية والعزة والكرامة".

أما مختار حي الكنان خالد السن، فأبدى استعداده ل"دعم العمل الاجتماعي ومساعدة الناس لأنهم أهلنا وركيزة مجتمعنا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout