دريان: "بلادنا عجيبة في صبر أهلها وانتظامهم الأخلاقي فقد تحملّوا مئات آلاف المهجّرين واللاجئين.."

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أشار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى أن "رمضان هذا العام ليس ككلّ الأعوام، وربما لم يشهد اللبنانيون ضيقاً شديداً مثلما يشهدونه في هذا العام"، وقال إنه زمن الانهيار الشامل في كلّ المجالات". وأَاف: "ما عاد أحدٌ تقريباً قادراً وما عاد لنا إلا أن نتقاسم ونتشارك القليل الذي يمتلكه كلّ منا، وأنا شديد الاعتزاز بهؤلاء المواطنين الذين يستمدّون من الضعف قوة ويقومون بإنشاء الجمعيات للعناية بالمحتاجين".

ولفت المفتي دريان في رسالته إلى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان إلى أن "بلادنا عجيبة في صبر أهلها وانتظامهم الأخلاقي فقد تحملّوا مئات آلاف المهجّرين واللاجئين والوباء وغياب الدولة قبل انفجار المرفأ وبعده، ويتحمّلون كلّ يوم أخبار الفضائح بين المسؤولين غير المسؤولين".