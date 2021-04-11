قوى الأمن: توقيف مطلوب بحقه 13 مذكرة توقيف في بريتال

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أفادت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنه "في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبعد أن توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة، عن مكان وجود أحدهم في بلدة بريتال البقاعية، تمكّنت قوّة من المجموعة من توقيفه، بعمليّة دقيقة، بتاريخ 10-4-2021، في البلدة المذكورة، ويدعى م. أ. مواليد عام 1990، لبناني".

ولفتت الى أنه "يوجد بحقّه 13 مذكّرة قضائية بعدّة جرائم، منها: سلب بقوّة السّلاح، تجارة مخدّرات، سرقة، احتيال، نقل أسلحة حربية وإطلاق نار، وضُبِطَ بحوزته 293 حبة مخدّرة من نوع "كبتاغون"، وأودع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص"