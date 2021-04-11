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كيف سيكون الطقس بداية الاسبوع ؟

11
APRIL
2021
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 توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا، دون تعديل بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية في الفترة الصباحية، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق مع حدوث برق ورعد تنحسر الأمطار تدريجا ابتداء من المساء وتستمر حتى صباح الثلاثاء في المناطق الشمالية الداخلية، مع اتجاه الكتل الباردة شرقا ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا والمصحوب بكتل هوائية باردة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى مساء غد الاثنين بحيث يتجه شرقا.
(معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15 و24 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم صباحا مع درجات حرارة متدنية وتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية مترافقة أحيانا مع برق ورعد. كما تنشط الرياح وتشتد شمالا لتصل الى 55 كلم/س وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، مع انفراجات خلال النهار بحيث يتحول الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية في الفترة الصباحية، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق مع حدوث برق ورعد تنحسر الأمطار تدريجا ابتداء من المساء و تستمر حتى صباح الثلاثاء في المناطق الشمالية الداخلية، مع اتجاه الكتل الباردة شرقا ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وبداية ارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية مع انخفاض في نسبة الرطوبة على الساحل. الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة اعتبارا من بعد الظهر مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ساحلا وملحوظ في الداخل و على الجبال.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 18 درجة، فوق الجبال من درجة واحدة الى 8 درجات، في الداخل من 4 الى 11 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و55 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

- حال البحر: هائج. حرارة سطح الماء: 19°م.

- الضغط الجوي: 1019 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,13 ساعة غروب الشمس: 06,19

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