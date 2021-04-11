living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المطران عبد الساتر للمسؤولين في عظة عيد الرحمة الإلهية: إرحموا الشعب اللبناني!

11
APRIL
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

احتفل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر بالقدّاس الالهيّ لمناسبة عيد الرحمة الإلهيّة والأحد الجديد من كنيسة مار يوسف الحكمة، بمشاركة الأب ميلاد سقيّم والأب أنطونيو فغالي والأب أندريه غاوي، والخوري دوري فياض والخوري غابي تابت، وبحضور أعضاء جماعات الرحمة الإلهية في لبنان.

وبعد الانجيل المقدّس، ألقى المطران عبد الساتر عظة قال فيها:

"تحتفل الكنيسة في هذا الأحد بعيد الرحمة الإلهية وهو عيد أسَّسه البابا القديس يوحنا بولس الثاني للكنيسة جمعاء سنة ألفين، ليذكِّر بمحبة الله الآب اللامحدودة ورغبته الشديدة في خلاص كلِّ خاطىء وخاطئة. وليكون مناسبة يتوب فيها كلّ إنسان عن ضلاله، ويسمع من أبيه المنتظر له كلمات الحبِّ والحنان.
أن يرحمنا الله الآب لا يعني فقط أن يغفر ذنوبنا وخطايانا ويرأف بنا يوم الدينونة.
إنَّ هذه العبارة تعني أنه يأخذنا من حيث نحن، من ضعفنا ورتاتنا، ويرفعنا إليه، ويحملنا في رحمه الى جوار قلبه.
أن يرحمنا الله يعني أن ابتعادنا عنه هو انسلاخ عن قلبه وخروج من رحمه، وهو يسبِّب ألمًا كبيرًا له. وعودتنا إليه هي خلاص لنا وفرحة كبيرة له.

ما أعظم حبَّك يا الله الآب!

نحن المسيحيين عمومًا وأفراد جماعات الرحمة الإلهية خصوصًا، نحن الذين نختبر كلَّ يومٍ رحمة الله الآب ونعيش فيها، نحن مدعوون إلى أن نرحم الآخر، حتى العدو، أي أن نحمله في رحمنا الى جانب قلبنا كلَّ يوم، ولنعمل لتكون له الحياة، وتكون له وافرة. وإلا ما كنَّا أبناء وبنات أبينا الذي في السماوات.

وإلى المسؤولين في بلادي أقول: إرحموا الشعب اللبناني. إجعلوه بجوار قلبكم واحملوا همومه واعملوا ليلَ نهار لإنهاء الأزمة السياسيّة والاقتصاديّة. تذكَّروا مثل الغني الذي لم يرحم الفقير لعازر. تذكروا ما آل إليه. تذكروا كيف كان يتعذّب في جهنم. إنني أصلي لأجلكم حتى لا تستغرقوا في الكبرياء والأنانية وحب التملّك والتسلّط حتى لا تُمضوا الأبديَّة في نار لا تنطفئ".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout