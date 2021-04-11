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بالجرم المشهود.. مروّج مخدّرات ينشط في المتن

11
APRIL
2021
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أفادت المـديريـة العـامـة لقـوى الأمن الداخلي، أنّه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصّلت الى كشف هوية مروّج مخدّرات ينشط -أخيراً- في عدد من مناطق المتن، ويُدعى أ. ز. (مواليد عام 1984، لبناني). وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من القبض عليه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة برج حمود، على متن دراجة آلية، جرى ضبطها".

وتابعت المديرية أنّ "الدورية أوقفت أحد زبائنه أثناء قيامه بشراء المخدّرات، ويدعى ل. ت. (مواليد عام 1971، لبناني)، وبتفتيشهما ضُبط بحوزتهما مظروف يحتوي على مادة الکوکایین زِنته غراماً واحداً، مبلغ مالي. وبالتحقيق معهما، اعترف (ا. ز.) بترويج المخدّرات في مناطق: برج حمود، سد البوشرية والفنار- الزعيترية، وبتخبئة كمية منها في داخل سيارة نوع "مرسيدس" لون زيتي -يستخدمها في عمليات الترويج- في محلة الفنار- الزعيترية. وعلى الفور قامت دورية بضبطها وبداخلها كمية من الكوكايين وحبوب السالفيا وهاتف خليوي. واعترف (ل. ت.) بتعاطي المخدرات".

وختمت: "أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".

 

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