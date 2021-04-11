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البزري : سيصلنا 3,9 مليون جرعة من فايزر في 2021

11
APRIL
2021
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الديار : صحياً، أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح «كورونا» الدكتور عبد الرحمن البزري في حديث للديار أن حصة لبنان من لقاح فايزر خلال العام الحالي سوف تصل الى ثلاث ملايين وتسعمئة ألف جرعة، حيث كان لبنان حجز 1.5 مليون جرعة مدفوعة سلفاً، وقدمت شركة فايزر 600 ألف جرعة مجاناً، ثم حجزت الدولة 750 ألف جرعة كانت مقررة للمبادرات الخاصة اضافة الى 300 ألف جرعة عبر منصة كوفكس التابعة للأمم المتحدة، وصولاً الى حجز دفعة جديدة من 750 ألف جرعة اضافية تكون فيها الأولوية للقطاع التعليمي بهدف أن يعود الأساتذة والطلاب الى التعليم المباشر وليس عن بعد.

 

وعن لقاح سبوتنيك والمبادرة التي قام بها رجل الاعمال جاك صراف، أشار البزري الى ان حتى الساعة وصل 50 الف جرعة وأن اللقاح المستورد وهو «سبوتنيك في» مختلف عن لقاح «سبوتنيك لايت» الذي قال عنه البزري انه لا يزال في طور التجربة ولم يحن وقت استيراده الى لبنان.

 

وفي ما خص لقاح أسترازينيكا وموجة الخوف الناتجة عن ربطه بتجلطات دموية، قال البزري ان نسبة حصول جلطة دموية لا تتخطى الـ 4 بالمليون ما يجعلها نسبة ضئيلة جداً، كما اشار الى أن لبنان استورد 34 الف جرعة واستعمل 12 الف جرعة حتى الان، حيث لم يشكوا المتلقون من اي عوارض خطيرة، مؤكداً على ان اللجنة قررت ان يختصر استعمال هذا اللقاح على من يبلغ من العمر 55 عاماً وما فوق.

الديار
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