عناوين الصحف ليوم الأحد 11 نيسان 2021

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النهار : احتدام متجدّد... هيل يودّع ونعمة يفجّر فضيحة



الديار : الخط الفرنسي ــ المصري لتأمين الغطاء الدولي ــ العربي للحريري... والاجراءات الفرنسية قد تطال باسيل وفريقه

العهد لا يــريــــد حكومة يرأسها الحريري... والسعودية «غـــير متحمسة» للرئــيــس المكـــلــف

زيــــارة ديـــــاب الى الــــعراق قائمة وتــم تأجيلها لمــــدة أسبوع واحد فقـط

الشرق الأوسط : السنيورة يتخوف من «مزارع شبعا بحرية» مع إسرائيل

قال لـ «الشرق الأوسط» إن عدم الاستناد لأرضية قانونية سيعقّد المفاوضات



الأنباء الكويتية: التخوف من «التعويم» طيّر زيارة دياب إلى العراق

«التيار» يتهم الحريري بتعمد تأخير الحكومة لتفشيل المبادرة الفرنسية