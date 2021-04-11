هيل يثير موضوع ترسيم الحدود البحرية مع «اسرائيل» وضرورة التزام لبنان بخط هوف

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الديار : تبلغ لبنان رسمياً موعد زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل مطلع الأسبوع المقبل إلى بيروت، وأن الزيارة تمتدّ أياماً عدّة في إطار زيارة إلى عدد من دول المنطقة. وفي معلومات خاصة بالديار، يصل هيل الى بيروت ليل الثلثاء ـ الأربعاء، وزيارته وداعية كون مهامه في الخارجية الأميركية تنتهي قريباً، ومن المتوقع أن يثير هيل موضوع ترسيم الحدود البحرية مع «اسرائيل» وضرورة التزام لبنان بخط هوف بدل التعديل الذي أجراه الوفد المفاوض من الجيش اللبناني والذي يضيف 2290 كم2 الى مساحة لبنان البحرية. كما من المتوقع أن يدعو هيل الى الاسراع بتشكيل الحكومة وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة دولياً.