أرسلان: لن نسمح بإقفال مستشفى حاصبيا

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تواصلت دائرة حاصبيا - مرجعيون في "الحزب الديمقراطي اللبناني" مع مدير مستشفى حاصبيا الحكومي الدكتور ضياء معلاوي وأعضاء مجلس الإدارة، وتم الوقوف عند الأوضاع التي آلت إليها والأزمة التي تعاني منها وباتت تهددها بالإقفال، وذلك "في إطار حرصها على مصلحة أهلنا في منطقة حاصبيا وإستمرارية عمل المستشفى الحكومي".

وإستقبل رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" الأمير طلال أرسلان مدير المستشفى د.ضياء معلاوي على رأس وفد من مجلس الإدارة، في حضور رئيس دائرة حاصبيا - مرجعيون بسام كزيلا، وجرى البحث في آخر المستجدات وأمور المستشفى.

وأكد أرسلان للوفد "دعمه الكامل للمستشفى والمساعدة على تفعيل عمله، خصوصاً في ظل الظروف الصحية والحاجة الماسة للمستشفى في حاصبيا"، مشدداً على "ضرورة تفعيل عمل مجلس الإدارة ومساندة العاملين والموظفين الذين يبذلون الجهود لمساعدة أهالي المنطقة".

وأعلن أن "الحزب الديمقراطي لن يسمح بإقفال مستشفى حاصبيا، وهناك تواصل مع وزارة الصحة العامة بهدف دعم المستشفى وتأمين حاجته كافة ومستحقاته".