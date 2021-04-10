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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 2705 حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 494633 حالة".



وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 2679 حالة إصابة بين المقيمين و26 حالة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 38 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 6630". وذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2194، من بينها 963 حالة في العناية المركّزة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 20288، منها 3108 فحوصات في المطار".