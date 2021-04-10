بلدية دير القمر استفاقت لقطف ثمار نجاح النائب فريد البستاني

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لاحظت اوساط مراقبة ،كيف أن بلدية دير القمر، ظلت نائمة وغافلة لسنين عن متابعة اتمام الأعمال في مستشفى دير القمر الحكومي ،إلى أن قام النائب فريد البستاني بنفض الغبار عن الموضوع واعاد احياءه ونجح باعادة مواصلة الأعمال فيه من خلال متابعته للامر مع وزارة الصحة من جهة ومن خلال خلق صندوق تمويلي لجمع المساهمات المالية شارك فيه شخصيا بمبلغ كبير كما ومن خلال سعيه الدؤوب لمتابعة القروض الخارجية المخصصة لاكمال الأعمال فيه وتجهيزه.



وما ان بدأت كل جهوده تعطي ثمارها أصبحنا على باب قوسين او أدنى وتم تعيين لجنة رسمية من قبل وزارة الصحة، حتى تحركت البلدية من خلال اصدار بيانات عن زياراتها الاستلحاقية لتنسب لنفسها نجاحا لا علاقة لها به.