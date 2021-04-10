إعادة بناء مرفأ بيروت في أقل من 3 سنوات؟

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أعلن مسؤول في مجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) الفرنسية لشحن الحاويات أن “المجموعة تريد تنفيذ خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون ثلاث سنوات رغم الأزمة السياسية التي تحول دون صدور قرارات بشأن المرفأ منذ وقوع انفجار فيه في آب، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.



وقال جو دقاق المدير العام لمجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) في لبنان اليوم السبت إن “خطة المجموعة التي عُرضت على السلطات اللبنانية للمرة الأولى في أيلول تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار”.