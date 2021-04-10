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لحود تابع اعمال التحريج في عنجر واعلن عن يوم المونة والمطبخ اللبناني

10
APRIL
2021
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جال مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه رئيس بلدية عنجر فارتكس خوشيان ووفد من وزارة الزراعة على مشاريع التشجير التي تقوم بها وزارة الزراعة مع بلدية عنجر ضمن اطار المشروع المشترك بين وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) الممول من السفارة الكورية في لبنان،. وأكد لحود خلال الجولة ان هدف هذا المشروع هو غرس الاشجار الحرجية والمثمرة وزيادة المساحات الخضراء والحد من خطر حرائق الغابات وغرس عدد من الاشجار المثمرة على جوانب الطرقات العامة والزراعية وتزويد بلدية عنجر بعدد م المعدات والآليات، ونوه لحود بجهود المجتمع المدني ولاسيما جمعية الثروة الحرجية والتنمية وجمعية التحريج في لبنان لانجاح العمل وأكد لحود ان هذا المشروع يندرج ضمن إطار الحملة الوطنية للتحريج وإعادة التحريج في لبنان المعروفة بحملة الاربعين مليون شجرة ويساهم في تعزيز سبل التكيف مع تغيير المناخ ودرء المخاطر الطبيعية المرتبطة به. واشاد لحود بعمل مديرية التنمية الريفية وحراس الاحراج في وزارة الزراعة للحفاظ على الثروة الحرجية وناشد البلديات للتعاون مع فرق حراس الاحراج في كل المناطق اللبنانية للحد من التعدي على الاحراج والغابات في لبنان وتمنى على القضاء الاسراع في إصدار الاحكام المشددة في حق المخالفين.


واتفق لحود مع بلدية عنجر على تنظيم يوم المونة والمطبخ اللبناني في عنجر في اواخر حزيران المقبل.سيتضمن عرض وتسويق وتذوق منتوجات المطبخ اللبناني. من جهته شكر رئيس بلدية عنجر السيد فارتكس خوشيان وزارة الزراعة و منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والسفارة الكورية في لبنان ونوه بجهود وزير الزراعة الدكتور عباس مرتضى ومدير عام الزراعة المهندس لويس لحود على دعمهم الدائم لبلدة عنجر واعلن عن البدء بالتحضيرات لانجاح يوم المونة والمطبخ اللبناني.

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